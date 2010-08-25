-İSTANBUL FASHION WEEK 2010 BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Fashion Week 2010 başladı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul Fashion Week ile uluslararası moda fuarı Collection Premiere İstanbul'un (CPI) ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'u finans, bilişim, kongre merkezinin yanı sıra moda merkezi yapmak istediklerini de belirtti. Hazır giyim, konfeksiyon sektörünün Türkiye'nin Avrupa'daki, dünyadaki imajındaki en önemli tanıtımında nesnelerden birini olduğunu dile getiren Çağlayan, Avrupa'ya yapılan ihracatın Haziran 2010'da, bir önceki yılın aynı dönemine göre avro bazında yüzde 18,5 artığını hatırlattı. Çağlayan, bir araştırmaya göre 2016'ya kadar Avrupa'daki firmaların 3'te birinin şirketin devredeceği ikinci nesil olmadığı için ortadan kaybolacağını aktarırken, bu konuda Türk şirketlerinin, Avrupa'daki bu tür firmaları devralması, onlarla ortaklık yapması konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı. -IFW 2010- IFW 2010, 25-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında 20 tasarımcı ve 6 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek 21 defileye ev sahipliği yapıyor. Defilelerde, Türk tasarımcılar İlkbahar/Yaz 2011 koleksiyonlarını tanıtıyor. Bireysel defile sergileyen 13 isim, Bora Aksu, Bahar Korçan, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Hatice Gökçe, Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu, Deniz Mercan, Atıl Kutoğlu, Özgür Masur, Simay Bülbül, Özlem Kaya, Günseli Türkay, markalar da Argande, AVVA, Damat/ADV, GIZIA, Koton ve Punto Deri olarak sıralanıyor.