İstanbul Eyüp'te banka soygunu

İstanbul'un Eyüp ilçesinde Rami Kışla Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, yaklaşık 10 bin lira alarak kaçtı.

Radikal'de yer alan habere göre, Rami Kışla Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, üzerinde bomba düzeneği olduğunu ve bombayı patlatacağını söyleyerek, güvenlik görevlisinin tabancasını aldı. Silah tehdidiyle veznede bulunan yaklaşık 10 bin lirayı alan soyguncu, yaya olarak kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan soyguncunun yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Banka çalışanları, soyguncunun, "güvenlik görevlisinin tabancasını şubesinden uzaklaştıktan sonra atacağım" dedikten sonra kaçtığını aktardı.