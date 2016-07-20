İstanbul Etiler'de silahlı kavga; 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada işadamı Veysel Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Murat Deliktaş ve Ozan Ural'ın haberine göre, olay, dün saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi’ndeki bir pastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre, işadamı Veysel Kadayıfçıoğlu, Yaşar Necmi Dardağan, Alican İmret, Yakup Oral, Tufan Gedik ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi pastane önünde bir masada otururken yanlarına iki kişi geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, masada oturanlara yönelik bir şeyler söyledikten sonra bellerinden çıkardıkları tabancalarla ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu Yakup Oral ile Tufan Gedik olay yerinde hayatını kaybederken, işadamı Veysel Kadayıfçıoğlu, Yaşar Necmi Dardağan, Alican İmret ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan Kadayıfçıoğlu, İmret ve Dardağan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ismi belirlenemeyen diğer yaralı ise Liv Hospital’e kaldırıldı.

İşadamı Veysel Kadayıfçıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Dardağan ile İmret’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Liv Hospital’e kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından, Nispetiye Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Yakup Oral ve Tufan Gedik’in cesetleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.