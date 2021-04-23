İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı'nın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını öldürdü, intihar etti

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı'nın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz’ı boğarak öldürdü. Yılmaz, daha sonra tabancayla intihar etti.

Cüneyt Yılmaz’ın öğretmen eşi Serap Yılmaz, dün İstanbul’un Bahçeşehir semtindeki evlerine döndüğünde kızı ve kocasının cansız bedenini gördü.

Polisin incelemesinin ardından Cüneyt Yılmaz ve Zeynep Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cüneyt Yılmaz ve Zeynep Yılmaz, Büyükçekmece’de toprağa verildi.

Yılmaz’ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup, incelemeye alındı.