İstanbul Esenyurt'ta terör operasyonu; 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik İnisiyatifi'nin (DGİ) bir eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında TEM ekipleri Esenyurt'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 46 mermi, 2 gram uyuşturucu ve çok sayıda örgütsel döküman ile dijital malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.