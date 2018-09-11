İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden THK Genel Başkanlığı'na taze kan

İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı\'na talip oldu.Ülke havacılığının temel taşı olan Türk Hava Kurumu ve bağlı kuruluşlarının en etkin ve verimli şekilde yönetilebilmesi için yeni bir yol haritası çizen Dursun, kurumun hasret duyduğu dönemlere kavuşmasına sayılı günler kaldığını ifade etti.

Cumhuriyetin köklü kuruluşlarından THK\'da önümüzdeki günlerde başkanlık heyacanı yaşanacak. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun da başkanlığa talip olanlardan. Dursun diplomasi çevrelerinin geniş kesiminden aldığı destekle bu göreve talip olduğunu duyurdu. Türkiye genelindeki şubelerin, havacılık eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının, delege çıkaran tüm kurum ve kuruluşların Türk Hava Kurumu’nun kaderini yeniden belirlemek için tercihlerini bilimsel gerçekleri ve akademik değerleri referans alan genç, dinamik veyetkin bir yönetim kadrosundan yana kullanacaklarını belirtti. Dursun ayrıca kurum için son şans olarak ortaya çıkan bu durumun delegelerce en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Siyasi irade, kamu ve devlet kaynaklarını arkasına almadan başarıya ulaşılmasının mümkün olmadığını kaydeden Dursun, doğru ve taze kanı kuruma kendilerinin vereceğini ve bu yöndeki tüm strateji ve prensip anlaşmalarının tasarlandığını kaydetti. Özellikle kurumun sahip olduğu imkân, kabiliyet ve envanter ile yakın bir zamanda dünyanın en saygın ve prestijli kuruluşlarından biri haline geleceğini ifade eden Dursun, tüm beyanatlarını gerçeğe çevirmek için güçlü bir iradeyi arkasına aldığını vurguladı.

ERDAL DURSUN KİMDİR?

05 Ekim 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Çankaya Üniversitesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel çalışma hayatına Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nde başlamış, takip eden süreçte; 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında ise doktora derecelerini almıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nde Elektronik Yüksek Mühendisi ve Teknik Denetçi olarak kamu hizmetinde bulunmuş, Türkiye’deki sivil hava trafiğine açık havalimanlarında 100\'ün üzerinde farklı teknik denetim görevi icra etmiştir. Havacılık alanında yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çeşitli operasyonel eğitimler almıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde hazırladığı başarılı proje çalışmaları ile Genel Müdürlük Makamı tarafından kendisine Resmi Teşekkür Belgesi verilmiştir.

Özellikle sivil hava ulaştırması ve lojistiği alanında Üniversite-Sektör-Sanayi işbirliği konularında çalışmalar yapan Dursun, görev aldığı projelerde havacılık konusundaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. Ayrıca Türkiye delegasyonu ve Türk yükseköğretim kurumlarının havacılık alanındaki uluslararası düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardaki faaliyetlerinde yer alan Dursun, son olarak İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin sektörel işbirliği çalışmalarına öncülük etmektedir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde göreve başlamadan önce farklı yükseköğretim kurumlarında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Dursun, sektörel bir sivil toplum kuruluşu olan Havacılık Emniyeti Kurumu (Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmüş olup, halihazırda yüksek tirajlı ulusal bir gazetenin havacılık sayfasını yönetmektedir.

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