İstanbul Esentepe'de dinamitle tünel mi açılıyor?

Melih Aşık

(Milliyet, 23 Haziran 2012)

Aşağıda yazdığımız olaya ilk bakışta belki inanmayacaksınız, belki inanmakta zorlanacaksınız... Haklısınız. Çünkü böylesi bir olay, bırakın İstanbul gibi bir metropolü, en ilkel Afrika ülkesinde olmaz. Olamaz... Nedir olay?

İstanbul’da gökdelenler, iş merkezleri ve lüks konutların ağırlıkta olduğu Esentepe’de bir süredir garip sarsıntılar meydana geliyor. Has Mimarlık şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait BEYAZMASA’ya şu mesajı gönderdi:

“Sayın Yetkili,

Esentepe Zincirlikuyu’da Kaya Aldoğan Sokak’ta bir işyerimiz var. Son 1 aydır bina altından doğru bir sarsıntı olmaktadır. Bu sadece bizde değil, komşu binalarda da hissedilmektedir.

1. Bu civarda bir tünel çalışması mı vardır?

2. Varsa burada patlayıcı kullanılıyor mudur?”

Gelen yanıtta sözü geçen alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunmadığı kaydediliyor ve (sıkı durun) Beşiktaş Belediyesi’nden alınan şu bilgi ekleniyor:

“Belirtilen mevkide Çiftçiler İnşaat firmasının şantiyesi olduğu ve dinamit kullanılarak patlatma yapıldığı, patlatma sırasında çevredeki ev ve işyerlerinde sarsıntı olduğu, oluşan sarsıntıdan vatandaşların rahatsız olduğu bildirilmiştir...”

Konu Has Mimarlık tarafından biraz daha araştırılınca görülüyor ki... Dinamit patlatma yetkisini Çiftçiler’e doğrudan valilik vermiş, Beşiktaş Belediyesi’nden de onay alınmıştır... Eğer rahatsız olunuyorsa Beşiktaş Kaymakamlığı’na başvurulması gerekiyormuş... Şehir içinde kimse uyarılmadan dinamit atıldığını ilk kez duyuyoruz. Bu satırlar yazılırken Has Mimarlık’tan telefon geliyor:

- Beş dakika önce bir patlama daha oldu...

Sayın Vali’ye soralım: Bu izni nasıl verdiniz?