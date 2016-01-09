İstanbul eş zamanlı polis baskını; 700 gözaltı!

İstanbul Şişli’de çeşitli adreslerde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda yaklaşık 700 şüpheli gözaltına alınırken, 5 katlı bir binanın her katının kumarhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki çeşitli adreslerde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere saat 21.30 sıralarında eşzamanlı baskın düzenledi.

Operasyona, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri ve İlçe EmniyetMüdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi de destek verdi. Ayrıca TOMA, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de olay yerinde hazır bekletildiği görüldü.

Baskın yapılan adreslerden biri de, Şahinkaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binaydı. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde binanın 8 ayrı noktasında kilitli haldeki demir kapılarla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinden yardım alan polis, kapıları kırıp içeri girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

5 katlı binanın her katında para karşılığı tombala ve kumar oynatıldığını tespit eden polisler, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 250 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca, binada yapılan incelemede, makam odaları, kumarhaneye gelen kişilerin istirahat etmesi için yerleştirilmiş yataklar ve çay ocağı tespit edildi. Ele geçirilen tombala makineleri ile çeşitli suç unsuru içeren malzemeye ise polis tarafından el konuldu.

Toplam 5 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, bu adreslerdeki yaklaşık 700 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından baskın yaptığı adreslerin kapılarına mühür vurdu.