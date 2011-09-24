İstanbul Erkek'te kayıt protestosu

T24 - İstanbul Erkek Lisesi’ne, N.Y isimli velinin hiçbir sınava girmeden ve başarı düzeyine bakılmaksızın bazı tanıdıklarını devreye sokarak çocuğunu kaydettirmesi iddiası velilerin ve öğrencilerin tepkisine yol açtı.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Erkek Lisesi, bir eğitim-öğretim döneminde 180 öğrenci kabul ediyor. 2011-2012 döneminde okulun hazırlık sınıfına yurtdışından nakil yapılmak istenilen Z.Y.Y’nin kaydı, itirazlara karşın yapılarak kontenjan aşıldı.



Kontenjanın 181’e çıkartılması Anadolu Liseleri Yönetmeliği’nin sınıf mevcuduna ilişkin maddesinin ve Alman hükümeti ile yapılan antlaşmanın ihlali anlamına geliyor.

Bu durumu protesto eden veliler dün lisenin konferans salonunda okul aile birliğinin toplantısının ardından okulun önünde açıklama yaptı.



Ortak açıklamada veliler, öğrencinin bu şekilde okula kaydedilmesinin çocuklarının emeklerinin hiçe sayılması anlamına geldiğini vurguladılar. 2004’te sınırlı biçimde hazırlanmış yönetmelik hükmünün, içeriğine aykırı biçimde 7 yıl sonra uygulanarak ayrıcalık yaratılmasına karşı çıkan veliler şunları söyledi:



“Arkası sağlam bazı isimlere bu geçitten yol açmak ve iltimas sağlamak istiyorlar. Bu suiistimallere sessiz kalamayız” dedi.



Açıklamanın ardından alkış ve sloganlarla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyen veliler Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ile görüştü. Okul Aile Birliği Başkanı Nilüfer Alparslan, Yıldız'a sorunlarını anlatıp bir dilekçe sunduklarını söyledi. Okula kayıt yaptıran öğrencinin de zor durumda kaldığını anlatan Alparslan, Yıldız'ın dilekçeyi inceleyeceğini ve velilere tekrar bilgi vereceğini kaydetti.







