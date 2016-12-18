"İstanbul Erkek Lisesi'ne Noel yasağı" iddiası

Almanca eğitim veren İstanbul (Erkek) Lisesi’nde öğrencilere Noel dersinin yasaklandığı iddia ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı iddia ile ilgili sorulara yanıt vermedi. Yasağın iki ülke arasında imzalanan kültür anlaşmasını zedelediği ifade ediliyor. Almanya’da yasağa tepkiler büyüyor.

Türk yetkililerin İstanbul’da Almanca eğitim veren İstanbul (Erkek) Lisesi’nde çalışan Alman öğretmenlere derslerinde Noel kültürünü işlemelerini yasakladığı iddia ediliyor. Der Spiegel dergisinin haberine göre, okul yönetimi Salı günü E-Mail üzerinden bir genelge yayınlayarak öğretmenlerin derslerde öğrencilere Noel gelenekleri, Hıristiyan bayramı hakkında bilgi vermesi ve Noel şarkıları söylemesinin hemen yasaklanmasını istedi. Alman başkonsolosluğunda yapılacak Noel törenine lise korosunun katılmasına da izin verilmediği bildiriliyor. Söz konusu E-Mail Alman Haber Ajansı DPA’nın elinde de bulunuyor.

Okul yönetimi internet sayfasında yayınladığı bir mesajla yasakla ilgili iddiaları yalanladı ve okullarının algı operasyonuna malzeme edildiğini iddia etti. http://istanbullisesi.meb.k12.tr/tema/ Öğretmenlerin son haftalarda Noel ve Hristiyanlık ile ilgili metinleri müfredata uygun olmayan bir biçimde işlediklerini hatırlatan okul yönetimi, Alman Bölüm Başkanlığı ile bir toplantı yaparak konuya hassasiyet göstermelerinin istendiğini kaydetti. Yönetim Alman Başkonsolosluğu’nun Noel törenine okul korosuna katılmama kararının ise Alman öğretmenler tarafından sebebi anlaşılamayan bir gerekçeyle alındığını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise şu ana kadar yasakla ilgili soruları yanıtlamadığı gelen haberler arasında.

Der Spiegel, konuştuğu İstanbul Lisesi öğretmenlerinin çoğunun yasaklama ile ilgili iddiayı doğruladığını hatta sınıflara asılan Noel’e ait Advent takvimlerinin de kaldırıldığını anlattıklarını yazıyor. Öğretmenlerin adlarını veremeyen der Spiegel, okul yönetiminin öğretmenlerin basınla konuşmasına da yasak koyduğunu ifade ediyor. Dergi ayrıca okul müdürünün geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atandığı ve bakanlığın taleplerine göre hareket ettiğini yazıyor. Öğretmenler arasında uzun zamandır huzursuzluk yaşandığı da kaydediliyor. Haziran ayında mezuniyet töreninde Alman başkonsolosunun konuşma yapmasına izin verilmemişti. Noel yasağının var olan gerginliği arttırmasından endişe ediliyor.

Yasakla ilgili haberlere Alman siyasetçilerden de tepkiler geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı, İstanbul (Erkek) Lisesi yönetiminin bu kararını anlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Bakanlık Pazar günü yaptığı açıklamada “Yıllardır söz konusu okulda Türk ve Alman kültürleri arasında alışverişe katkı sağlayan Noel öncesi geleneklerin bu yıl yerine getirilmemesi çok üzücü” dendi. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de İstanbul Lisesi’ni desteklemenin anlamı kalmadığını söyleyerek, iki kültür arasında açık bir kültürel değiş tokuş yapılmasının istenmediğini öne sürdü. Yeşiller Partisi’nin dış politika sözcüsü Omid Nouripour da Almanya’nın finanse ettiği bir okulda Noel’in işlenmesine yasak koymanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Federal Hükümet’in müdahale etmesini isteyen Nouripour, eğer okul yönetimi yasakta ısrar ederse mali desteğin kesilmesi gerektiğini vurguladı. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen de Noel yasağının AKP Hükümeti’nin İslam çılgınlığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin en iyi okulları arasında sayılan İstanbul (Erkek) Lisesi’ne Almanya 35 öğretmen gönderiyor ve milyon Euroluk maddi yardımda bulunuyor. Almanya’nın Türkiye’ye yolladığı toplam öğretmen sayısı 80. Söz konusu liseden mezun olan öğrenciler Abitur adı verilen lise bitirme sınavına girerlerse Almanya’da üniversite eğitimi almaya da hak kazanıyorlar. Almanya Türkiye’ye ilk defa 1914 yılında dört öğretmen göndermişti. Birinci dünya savaşından sonra bir süre öğretmen gönderilememiş, 1957 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan Kültür Anlaşması’ndan sonra yeniden Alman öğretmenler Türkiye’de görev almaya başlamıştı. Anlaşmanın 12. maddesinde tarafların kültürel değerlerin alışverişinde karşılıklı olarak birbirini desteklemekle yükümlü olduğu yazıyor. Noel yasağının söz konusu anlaşmayı zedeleyeceği iddia ediyor.