İstanbul Erkek Lisesi’nde Noel krizi çözüldü

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ’Noel yasağı’ krizinin çözüldüğü açıklandı. Alman bölüm başkanlığının, okulda görev yapan Alman öğretmenlere ”Okul Türk Yönetimi ve Alman Bölümü Başkanlığı ile yapılan ortak toplantı neticesinde derslerde ‘Noel’ konusunun işlenmesine ilişkin bir yasak bulunmadığını bildiririm” dediği bir e-mail gönderdiği ve sorunun çözüldüğü belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Berlin’de de federal hükümetin olağan basın toplantısında bu konu gündeme geldi.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İstanbul Lisesi’nde on yıllardır süregelen ortak çalışmanın devamına büyük önem verdiklerini belirterek, “Alman öğretmenlerin derslerinde Noel konusunu işleyebilme özgürlüğüne sahip olması bu iş birliğinin doğal bir parçasıdır” diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer de, İstanbul Lisesindeki durumun münferit bir konu olduğunu, diğer okullarda bu yönde gelişmelere yönelik ellerinde hiçbir veri bulunmadığını vurguladı.