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Ekonomi

İSTANBUL EN İYİ 26. ŞEHİR SEÇİLDİ MADRİD (A.A)

04 Ekim 2010 21:08

-İSTANBUL EN İYİ 26. ŞEHİR SEÇİLDİ MADRİD (A.A) - 04.10.2010 - Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Cushman&Wakefield'ın yayınladığı "European Cities Monitor" listesinde İstanbul, Avrupa'nın iş ve ticaret yapılacak en iyi 26. şehri olarak gösterildi. Avrupa'daki tüm ekonomi sektörlerinin başında gelen 500 üst düzey yöneticisinin görüşleri sonrasında oluşturulan liste, bugün Barcelona'da açıklandı. İlk 5'te sırasıyla Londra, Paris, Frankfurt, Brüksel ve Barcelona'nın bulunduğu listede, Türkiye'den sadece İstanbul şehri yeraldı. 36 şehrin girebildiği listede en iyi iş yapılacak 26. şehir olarak çıkan İstanbul'un bir yıl öncesine oranla bir sıra yükseldiği görüldü. İstanbul, piyasaya girme kolaylığı bakımından bir yıl öncesine oranla daha iyi gösterilip, Avrupa'daki şirketlerin genişleme planlarında öncelikli olarak düşündükleri kentlerin başında yer aldı. Bu arada listeye 5 şehrini sokan (Frankfurt, Berlin, Münih, Düsseldorf ve Hamburg) Almanya, Avrupa'nın "çekici gücü" olarak öne çıktı.  Söz konusu listenin, piyasaya girmedeki kolaylık, kalifiye eleman yeterliliği, iletişim kalitesi, uluslararası ve ulusal alanda diğer şehirlerle ulaşım, ulusal para değeri, yabancı dil konuşma oranı, seyahat kolaylığı, çalışanların yaşam standardı gibi unsurlar gözönünde bulundurularak hazınlandığı kaydedildi.

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