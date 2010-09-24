-İSTANBUL EMNİYETİNDEN SUÇLAMALARA YANIT İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Beyoğlu'nda bir sanat galerisinde yaşanan arbedeye geç müdahale edildiği iddialarına ilişkin, ''Saat 20.24'te yapılan kavga anonsundan sadece 2 dakika sonra ekip olay yerine intikal etmiştir'' denildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Eylül Salı günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu'nun Tophane semtinde yaşanan olaylar sonrasında, yazılı ve görsel basında polisin olaya geç müdahale ettiği ve seyirci kaldığı gibi iddialara yer verildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Haber merkezimize saat 20.24'te yapılan kavga anonsu üzerine olay yerine sevk edilen ilk ekip, anonstan sadece 2 dakika sonra saat 20.26'da, ikinci ekip ise 20.28'de olay yerine intikal etmiştir. Olaya ilk müdahalede bulunan ekiplere takviye olarak saat 20.47, 20.48, 20.49 ve 20.54'te olay yerine ulaşan ekiplerle birlikte toplam 7 ekip tarafından olay tam olarak kontrol altına alınmıştır. Yaya ve araç trafiğinin bölgede yoğun olduğu olay saatinde ekiplerimiz çok kısa bir zaman diliminde olay yerine ulaşmış ve olayların daha da büyümesinin önüne geçmiştir.'' Açıklamada, ekiplerin olaya müdahale zamanları ile ilgili olarak MOBESE, Araç Takip Sistemi ve GPS sistemlerinin üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen somut verilerin, bölgede yaşanan üzücü olayların, polisin olay yerine geç intikal etmesi kaynaklı olmadığını göstermekte olduğu bildirildi.