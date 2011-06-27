-İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN ŞİŞLİ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek verme gerekçesiyle kentte Pazar günü gerçekleştirilen eylemler sonrasında yapılan araştırmada, atıma hazır 10 adet molotofkokteyli ve yakalananların üzerinde bir bidon içerisinde yanıcı ve yakıcı maddenin ele geçirildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, Hatip Dicle'ye destek için öğle saatlerinde Şişli'de toplanan yaklaşık 1500 kişilik grubun PKK-KONGRAGEL terör örgütü ve elebaşısı lehine döviz ile pankart açıldığı belirtilerek, grubun, yapılmak istenen yürüyüşün yasal olmadığı yönündeki uyarıları dikkate almadığı da kaydedildi. Güvenlik güçlerinin kademeli olarak gruba müdahale ettiği ifade edilen açıklamada, grup içerisinden yüzü kapalı şahısların ara sokaklara dağılarak çevrede bulunan iş yeri ve araçlara zarar verdiği dile getirildi. ''Eylemciler tarafından çevrede bulunan 100'e yakın iş yeri ve araca zarar verildi'' görüşüne yer verilen açıklamada, 8'i çocuk 40 kişinin yasal işlemlerinin yapılmak üzere yakalanarak ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Olay çevresinde yapılan araştırmada atıma hazır 10 adet motolofkokteyli ve yakalanan şahıslarında elinde bir bidon içerisinde yanıcı ve yakıcı madde ele geçirilmiştir. Yapılan eylemler kapsamında olay yerinde emniyet tedbiri alan emniyet güçlerine yapılan parça tesirli ses bombalı, hava fişekli, taş ve soda şişeli saldırılar neticesinde bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı, 6 polis memuru yaralanarak çevrede bulunan hastanelere kaldırılmıştır. Yaralananlardan 3 kişinin tedavisi devam etmektedir.''