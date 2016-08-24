İstanbul Emniyeti'nden havalimanlarına uyarı

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nce tüm havalimanlarına gönderilen bir yazıyla 'Arama noktalarında özellikle yolcu kategorisi' olarak tabir edilen çocuk, hamile, sakat ve yaşlı yolcular konusunda daha dikkatli olunmasının istendiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, canlı bomba tehlikesine karşı güvenlik güçleri üst düzey teyakkuz durumuna geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tüm havalimanlarına, çocuk, hamile, sakat ve yaşlı yolcular konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan ve günde 100 bine yakın yolcunun giriş çıkış yaptığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da canlı bomba saldırıları ihtimaline karşı polis ve özel güvenlik kuvvetleri uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle çocuk, hamile kadın, engelli ve yaşlı yolculara daha fazla dikkat edilmesi, daha titiz şekilde arama yapılması istendi.