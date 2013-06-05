İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İstanbul Emniyeti’nin Gezi Parkı isyanına bakışını yansıtan fezlekesine ulaştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü, olayın başlangıcı olarak, 28 Mayıs’ta “inşaat çalışmasını engellemek isteyenlerin zabıtalara ve inşaat firması çalışanlarına saldırması” diye yansıtırken, 30 ve 31 Mayıs’taki isyana yol açan biber gazlı müdahalesinden hiç söz etmedi. Buna karşın, eylemlerde hiç görülmediği halde göstericilerin molotofkokteyli attığı iddia edildi. Gezi Parkı’nı “sosyal medyada tahrik edilen isyan” diye gören emniyet; isyanın ÖDP, Halkevleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Mücadele Birliği Dergisi ve Türkiye Gençlik Birliği’nin “sosyal medyada yaptığı çağrı” üzerine çıktığını ileri sürüyor.



Gezi Parkı isyanının 28 Mayıs’tan 4 Haziran’a kadarki sürecini ele alan Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün fezlekesine göre olaylar şöyle gelişti:



- 28 Mayıs günü Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında Divan Oteli karşısına denk gelen inşaat alanında yaya yolu ve yaya kaldırımı yapmak için ilgili firmanın çalışma başlattığı sırada inşaat çalışmasını engellemek ve protesto için toplanan grupların zabıtalara ve firma çalışanlarına fiziki saldırıda bulunarak inşaat çalışmalarını fiili olarak engellemeleri üzerine polis tarafından gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır.



- 31 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında Gezi Parkı Projesi aleyhine parkta projenin başlatılmasını engellemek amacıyla çeşitli sosyal medya organlarında ve internet sitelerinde bazı grupların toplanacağı şeklinde bilgiler edinilmesi üzerine emniyet tedbirleri alınarak uygulamaya konulmuş, gün boyu İstiklal Caddesi, Tarlabaşı, Sıraselviler, Halaskargazi, Cumhuriyet ve İstiklal Caddesi gibi yerlerde marjinal grupların polise taşlı, sopalı ve molotoflu saldırılar yapması üzerine orantılı güç kullanılarak, grupların Gezi Parkı’na girmeleri engellenmiştir.



1 - Haziran günü saat 08.00’den itibaren geceden kalan gruplar ve gruplara destek olmak üzere Halkevleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda ‘Türkiye ayakta – AKP Diktatörlüğü sallanıyor, 11.00’den itibaren herkesi gün boyu Taksim’e bekliyoruz’, Öğrenci Kolletifleri tarafından sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarda ‘Türkiye’nin dört bir yanından direnişe destek sürüyor, işte il il eylem planları. İstanbul saat: 15.00 Taksim’, ÖDP’nin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarda, ‘Bu direnişi büyütmek için bugün yine Taksim’deyiz. Haydi İstanbul yarın daha güçlü olmak için randevumuzu Taksim’e verelim” çağrılarının yapıldığı görülmüştür.



2 - Çağrılara istinaden Taksim ve çevresindeki olaylarda polisin ikaz ve uyarılarına rağmen dağılmayan, taşlı, sopalı, bilyeli şekilde saldıran, yollara barikat kurup polisin almış olduğu emniyet tedbirlerine riayet etmeyen toplam 106 kişi gözaltına alınmıştır.



3 - Haziran günü saat 14.00 sularında Gümüşsuyu Caddesi Süzer Plaza önündeki ana cadde, Maçka Parkı ve İnönü Stadyumu, Dolmabahçe tarafı ana cadde üzerinde yaklaşık 8 bin gösterici grubun kaldırım taşları ve demir yığınlarıyla trafiği kapatacak şekilde barikat kurdukları, “Tayyip istifa-hükümet istifa”, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Hepiniz o.ç...”, “Faşist polis Taksim’den defol” şeklinde sloganlarla Başbakanlık Ofisi’ne doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, gruba “yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu, provokasyona gelmemeleri ve dağılmaları” şeklinde uyarılar yapıldıktan sonra kaldırım taşları ve soda şişeleriyle saldırmaları ve yürüyüşe geçmeleri üzerine müdahale edilmiştir. Barikatlarla kapatılan yollar iş makinalarıyla açılmıştır. Dağılan gruplar kaldırım taşlarını sökerek barikat kurarak yine Gümüşsuyu Caddesi’nden Başbakanlık Ofisi’ne doğru yaklaşık 7 bin kişilik grubun yürüyüşe geçmesi üzerine kademeli olarak zor kullanılarak müdahale edilmiştir.



4 - Dağılmayan gruplara 4 Haziran günü saat 00.30’e kadar birer saat arayla müdahale edilmiştir. Saat 01.15’te yüzleri maske ile kapalı, güvenlik güçlerine kaldırım taşı, soda şişesi atan ve yolu kapatıp grupları provoke edenlere müdahale edilmiştir. “Lütfen dikkat, polis konuşuyor. Toplanan grup, size sesleniyorum. Günlerdir şiddet eylemleri size ve İstanbul'umuza zarar vermektedir. Halkımız mağdur olmaktadır, ülkemizin imajını olumsuz bir noktaya taşımaktadır. Lütfen bulunduğunuz alanı terk edin’ şeklinde anonslar yapılmış, grup uyarılara aldırış etmeyip polise 100’den fazla ses bombası atmış, onlarca havai fişekle saldırmış, taş yağmuru şeklinde saldırı başlatmış, sapanlarla bilyeler atmış, bunun üzerine orantılı şekilde güç kullanılarak altısı çocuk 82 şahıs yakalanmıştır.