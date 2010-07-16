İstanbul Emniyeti'nde terfi ve tayinler yapıldı

T24- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değiştirildi.



ERGENEKON SORUŞTURMASININ MÜDÜRLERİ





Ergenekon Soruşturmasını yürüten Terör, İstihbarat ve Organize Şubelerde büyük bir değişiklik yaşanmadı. Terörden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Yurt Atayün, İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan,Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun görev yerleri değişmedi. Organize Şube Müdürü Hüseyin Işıldak'ın yerine ise Organize Şube Müdür Yardımcısı Nazmi Ardıç getirildi.



ŞUBE MÜDÜRLERİ

Yener Ülgütöl Asayiş Şube Müdürü, Hamza Tosun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Asayiş Şube Müdürü Mahir Çakallı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Tamer Oktay Ar-Ge Şube Müdürü, Şener Yılmaz Atatük Havalimanı Şube Müdürü, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Fidan Bakım Onarım Şube Müdürü, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Oktay Bütçe Şube Müdürü, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Avcu Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Koçak Çocuk Şube Müdürü, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Korkmaz Evrak Arşiv Şube Müdürü, Celal Yılmaz Özel Harekat Şube Müdürü, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Halil Dinler Özel Güvenlik Şube Müdürü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Putur Trafik Tescil Şube Müdürü, Özel Harekat Şube Müdürü Ercan Macit Turizm Şube Müdürü oldu.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Ümit Otman Arnavutköy, Hüseyin Işıldak Avcılar, Nihat Çulhaoğlu Bağcılar, Hacı Mehmet Aslancan Bahçelievler, İzzet Kaptan Bakırköy, Ekrem Güneyisi Başakşehir, Yunus Dolar Bayrampaşa, Erkin Adalar Beşiktaş, Enver Çolak Beykoz, Hasan Hüseyin Şahinkaya Beylikdüzü, Osman Yıldırım Beyoğlu, Faruk Karaduman Büyükçekmece, Vedat Ali Yılmaz Çatalca, Tarık Gezgiç Çekmeköy, Celal Sel Esenler, Dursun Küçükyılmaz Eyüp, Mustafa Şahin Fatih, Abdullah Güler Gaziosmanpaşa, Cengiz Malbeleği Güngören, Ahmet Aslan Kağıthane, İbrahim Dereboylu Kartal, Mustafa Nacar Küçükçekmece, Zekai Kıymaz Maltepe, Ömer Duman Pendik, Adem Öztürk Sancaktepe, Ramazan Emekli Sarıyer, Ender Sevim Silivri, Sedat Selim Ay Şişli, Mustafa Yolcu Tuzla İlçe Emniyet Müdürü oldu.



İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI





Ahmet Şengün İkmal ve Bütçe Şube Müdürlüğü, Ahmet Ulaş Olay Yeri İnceleme ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Ali Azimli Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ali Babayiğit Çekmeköy ve Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü, Avni Usta Kadıköy ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cahit Gök Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Celalettin Martin Beşiktaş ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cemil Bayazıt EKKM ve Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Cengiz Şenocak Fatih,Eyüp ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dindar İlhan Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ercan Çakmak Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Erdoğan Odabaş Sosyal Hizmetler ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Fahri İnceçlikli Eğitim ve Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Fatma Karaduman Polisevi Şube Müdürlüğü, Gökhan Özsavaş Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Halil İbrahim Yaylagül Koruma ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Hanifi Sambur Avcılar ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Aktaş Gaziosmanpaşa,Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kamil Karabörk Çevik Kuvvet, Kemal Erbir Bilgi İşlem ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Kemal Özdemir Havacılık Şube Müdürlüğü, Mahmut Erol Ağaoğlu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amriliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Başhekimliği, Mahmet Altınok Güvenlik ve Radyo-TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Mehmet Likoğlu Narkotik,Mali ve İnterpol-Europol-Sirene Şube Müdürlüğü, Mustafa İncebay Şişli ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nihat İşlek Bağcılar,Bayrampaşa ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Oktay Bulduk Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Olcay Balaban Arge-Şube ve Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü,Orhan Danış Deniz Limanı ve Turizm Şube Müdürlüğü, Ömer Demirtaş Pendik Tuzla ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ömer Karagöz Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, Özcan Yalçın Bakım Onarım, Boğaziçi Köprüleri Koruma ve Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Salih Gölcü Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Servet Sarıçiçek Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sıtkı Akgül Çocuk Şube ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Şahin Çiftçi Bakırköy,Bahçelievler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şemi Albat Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Şeref Aytekin Pasaport,Yabancılar ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü, TekinAkdoğan Asayiş Şube Müdürlüğü, Tufan Ergüder Terör,Bomba İmha ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü, Tuğrul Pek Üsküdar ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Veysel Tipioğlu Ümraniye ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunus Ayhan Hukuk İşleri ve Personel Şube Müdürlüğü, Yusuf Şen Çatalça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılıklarına getirildi.