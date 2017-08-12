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İstanbul Emniyeti'nde görev değişimi: 39 polis müdürü ve emniyet amirinin tayini çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi

12 Ağustos 2017 23:05

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet müdürlerinin atama listesi belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 ikinci sınıf, 7 üçüncü sınıf, 11 dördüncü sınıf polis müdürünün yanı sıra 17 emniyet amirinin tayini şark görevi sebebiyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı. Başka illerden 9 müdür ve emniyet amirinin İstanbul'a ataması yapıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hasan Cevher, Hakkari'ye, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan da Mardin'e tayin oldu.

 

56 polis üst rütbeye terfi etmişti

 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 19 Temmuz'da açıkladığı emniyet müdürleri ve amirlerinden terfi listesine göre 56 polis bir üst rütbeyi yükselmişti. İstanbul Emniyeti'nde görevli 9 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 9 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye 34 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti. (DHA)

 

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