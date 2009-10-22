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İstanbul Emniyet'inde firar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden bir kişinin firarıyla ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili 2 polis açığa alındı.

22 Ekim 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden bir kişinin firar etmesiyle ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili olarak 2 polis memuru açığa alındı.

Cnntürk'ün haberinde alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli firar girişiminde bulundu.

Şüphelilerden 1'i kaçmayı başarırken, diğer şüpheli bir polisin fark etmesi üzerine yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, 2 polis memurunun da açığa alındığı öğrenildi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, "Beyanat vermeye gerek yok. Gerekeni yaptık" dedi.

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