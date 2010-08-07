-İSTANBUL EMNİYETİNDE e-RANDEVU DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerindeki 101 ayrı işlem için internet üzerinden randevu almayı sağlayan ve hafta başında hizmete giren ''e-randevu'' sistemi kullanılarak 10 bin 700 başvuru yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden ve ilçe emniyet müdürlüklerinden trafik tescil, silah ruhsat, gemi adamı cüzdanı ve özel güvenlik işlemlerine ilişkin 101 ayrı konuda internet üzerinden randevu almayı sağlayan ''e-randevu'' sistemi 5 Temmuzda hizmete girdi. Hafta başından itibaren söz konusu işlemlere yönelik olarak 10 bin 700 başvurunun yapıldığı sistem, kişi ''e-randevu'' için işlem yaptığı sırada gerekli tüm bilgi ve belgeler bildirileceğinden eksik belgeden kaynaklı zaman kaybına da engel olduğu gibi vatandaşın internet üzerinden müracaatı sırasında doldurduğu matbu form ve dilekçeler sisteme kayıt edildiğinden, randevu tarihinde yeniden form ve dilekçe doldurmaksızın işlemlerinin süratli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Vatandaşların, trafik tescil işlemlerinin birçoğunu ikamet ettiği ilçeye bakılmaksızın istediği ilçe emniyet müdürlüğünden gerçekleştirebildiği sistemde, kişi ''e-randevu'' almak istediği ilçede bir yoğunluk varsa en uygun ilçeyi seçebiliyor.