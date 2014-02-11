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İstanbul Emniyeti'nde deprem!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 10 şube müdürünün görev yeri değiştirildi

11 Şubat 2014 17:09

17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlatan Emniyet'teki görevden almalarda bugün İstanbul Emniyeti'nde görevli 10 şube müdürünün görev yeri değiştirildi.

Yerleri değişen polis müdürleri arasında Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcı Ömür Ceylan, Yabancılar Şube Müdürü Erkan Aydoğan, Pasaport Şube Müdürü Cengiz Urgancı, Turizm Şube Müdürü Ufuk Balcı, Spor Güvenliği Şube Müdürü Murat Özgün, Foto Film Şube Müdürü İbrahim Kocaoğlu ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hilmi Korhan Zilcioğlu yer alıyor.

Yerleri değişen polis müdürlerinden Ömür Ceylan Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hilmi Korhan Zilcioğlu ise Turizm Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Çetiner getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dün de 75 polisin görev yeri değiştirilmişti.

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