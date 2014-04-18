İstanbul Emniyeti'nde bilgisayardan ses kaydı çıktı, çok sayıda polis açığa alındı

17 Aralık operasyonunun ardından yaşanan süreçte ülke genelinde yasa dışı dinlemelerle ilgili başlatılan inceleme sırasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bilgisayarlarında bulunan bir telefon ses kaydı çok sayıda rütbeli ve rütbesiz personelin açığa alınmasına neden oldu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından silinmesi gereken ses kaydının bilgisayarda arşivlendiğini fark edilmesinin ardından 2008’de İstanbul’da görev yapan şu anda başka illerde çalışan rütbeli personelin dahi ifadelerinin alındığı belirtildi.

Yasa dışı yapılan dinlemelerin tespit edilmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen müfettişler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki bilgisayarın incelenmesinde 2008 yılında yapılmış bir telefon ses kaydına rastladı. Normal prosedürlere göre soruşturma tamamlandıktan sonra silinmesi gereken telefon ses kaydının arşivlendiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma açıldı.

2008 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışan çok sayıda rütbeli ve rütbesiz personel bilgisayarda bulunan ses kaydı ile sorgulandığı ve ifadelerinin alındığı öğrenildi. Bir çoğu İstanbul dışında illerde başka görevlerde çalışan rütbeli ve rütbesiz personelden olayı ihmali görünenlerin açığa alınarak haklarında soruşturma açıldığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili açılan idari soruşturmanın devam ettiğini söylediler.