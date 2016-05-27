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İstanbul Emniyeti: 'PKK plakalı araç' tescil kaydında tespit edilemedi

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çıkan haberler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yaptı

27 Mayıs 2016 00:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "34 PKK 43" plakalı lüks bir aracın dolaştığı iddiasına ilişkin, "Pol-Net dedektif sorgulamasında, 34 PKK 43 plaka sayılı aracın tescil kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medyada, İstanbul'da "34 PKK 43" plakalı lüks bir otomobilin görüldüğü bilgisinin verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, buna ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı kaydedilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Konuya ilişkin sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan inceleme ile Pol-Net dedektif sorgulamasında, 34 PKK 43 plaka sayılı aracın tescil kaydının bulunmadığı, İstanbul ilinde bu tip ve bu renk 4 araç bulunduğu tespit edilmiştir. Haberde bahsedilen aracın resmi üzerinde değişik programlarla oynama yapılarak sosyal medyaya konulmuş olabileceği, resimde bulunan aracın farklı bir plakaya tescilli olabileceği ve harf grubunun bir veya birkaç harfinin farklı olabileceği değerlendirildiğinden, söz konusu araç ile aynı özellikleri taşıyan ve harf grubunun bir harfinin farklı olduğu tespit edilen bir aracın bulunduğu adrese gidilerek yapılan incelemede, aracın kapalı otoparkta park halinde olduğu, uzun süredir trafiğe çıkartılmadığı, üzerinde araca ait resmi mühürlü orijinal plakanın olduğu görülmüştür."

Açıklamada, sahibinin bilgisi ve isteği doğrultusunda aracın içerisinde ve bagajında yapılan kaba aramada ise habere konu 34 PKK 43 plakaya veya başka bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

 

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