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İstanbul Emniyeti: AVM'de bombalı bir motosiklet de vardı

Yapılan operasyonda 2 hücrenin çökertildiği belirtildi

29 Ekim 2017 10:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa'da ele geçirilen IŞİD'lilerin olduğu tespit edilen bombalı araçla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bombalı araç dışında AVM otoparkında bombalı bir motosikletin de ele geçtiği bildirildi.

Biri yaralı 4 kişinin gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, patlama yaşanan 2 evde de bomba malzemelerinin bulunduğu belirtilerek, ”27.07.2017 günü akşam saatlerinde ilimiz Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiyenin müdahalesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede her iki adreste de her hangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda ve motor, elektronik devre, kablo, pil ve vb. malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

2 Hücre çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda bahse konu adreslerde bulunduğu belirlenen şahıslara ait 1 adet araç ve motosikletin Bayrampaşailçesindeki bir alış veriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edilmiş, araçlarla birlikte DEAŞ terör örgütü üyesi biri yaralı olmak üzere 4 şahıs 28.10.2017 günü saat: 16.00 sıralarında yakalanmış 2 hücre çökertilmiştir.

Araç içerisinde ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir.” denildi. 

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