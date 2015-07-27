İstanbul Emniyet Müdürü: Fatih’in intikamı için ölümüne mücadele edebilecek 35 bin evladınız var!

Gazi Mahallesi’nde silahlı saldırı sonucu şehit edilen polis memuru Muhammet Fatih Sivri için düzenlenen törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, "Çok arzu ederdim dün akşam Muhammet’in yerine şehit olmayı. Bırakmayacağız. O hissiyatı o hainlere, o şerefsizlere yaşatmayacağız. Onun kanını yerde bırakmayacağız. Ölüm pahasına da olsa o kanın hesabını soracağız" dedi.

Muhammed Fatih Sivri'nin ailesine seslenerek konuşmasına devam eden "Fatih’in intikamını alabilmek adına ölümüne mücadele edebilecek İstanbul'da 35 bin evladınız var" diyen Altınok, "270 bin polis kardeşimiz var bizim. Bunun iki katı silahlı kuvvetler kardeşlerimiz var bizim. Hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. İstanbul’da da, vatanın hiçbir parçasında müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'Muhammed Fatih olmaya yemin ediyoruz'

Altınok, “Kendi evladımı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü nasıl yaşıyorsam öyle yaşıyorum, İstanbul’da 35 bin evladınız var. Bu teşkilat daha çok Muhammet Fatihler yetiştirecek. Muhammet Fatih olmaya, canımızı adamaya yemin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri katıldı.

Dua okunmasının ardından tören sona erdi. Muhammet Fatih Sivri'nin naaşı törenin ardından cenaze aracına konuldu. Şehit yakınları da cenaze aracına bindi.



Şehit Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye götürüldü.