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İstanbul Emniyet Müdürü görevden mi alındı?

Bülent Arınç, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, görevden alındığına dair iddiaları yalanladı.

12 Mart 2012 22:43

 

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, bazı internet sitelerinin görevden alındığı yolunda iddialara yer verdiğini soran habercileri "Benim bildiğim bir şey yok. Görevimizin başındayız. Çalışıyoruz" diye yanıtladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ta iddiaları yalanladı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü çıkışında bir basın mensubunun "yeni atamalar olduğu söyleniyor doğru mu?" sorusuna Çapkın, "Vallahi görevimizin başındayız bizim bildiğimiz bir şey yok" yanıtını verdi. 
 
"Merkeze alındığınız yönünde bir bilgi var" sorusu ise Çapkın tarafından "Benim bildiğim bir şey yok. Görevimizin başındayız. Çalışıyoruz" şeklinde yanıtlandı. 
 
Makam aracına binen Hüseyin Çapkın emniyetten ayrıldı.
 
Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına cevap veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın merkeze alınacağına ilişkin iddialara ilişkin "Sayın Çapkın'ın görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili bir tasarruf sözkonusu değildir" dedi. 
 
 

Bülent Arınç: Böyle bir tasarruf söz konusu değil

 
 
'İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, vali statüsü'nde görev yapmaktadır. Çapkın'ın görev yerinin değişmesi ile ilgili bir tasarruf söz konusu değildir.'

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