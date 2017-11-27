İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, yerli dedektör köpeklerin eğitimini izledi

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bayrampaşa\'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nü ve Pendik\'te bulunan Köpek Eğitim Merkezini denetledi.

YERLİ DEDEKTÖR KÖPEKLERİN EĞİTİMİNİ DENETLEDİ



Çalışkan, yurt dışından getirtilen köpeklerden oluşan asayiş devriye köpeklerinin, yerli köpeklerden oluşturulması için daha önce başlatılan \'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi\' kapsamında ziyareti gerçekleştirdi. Proje kapsamında eğitimleri devam eden 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpekleri severek, eğitimlerini yakından takip etti.

TOPLUMSAL MÜDAHALE EĞİTİMİNİ YERİNDE İZLEDİ



Öte yandan Çalışkan aynı gün, Bayrampaşa\'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde giderek personelin toplumsal olaylara müdahale konusunda yaptığı eğitimi izledi.

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