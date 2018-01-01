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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN GÖREVLİ POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek  polislerin yeni yılını kutladı

01 Ocak 2018 03:48

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim\'de ve İstiklal Caddesi\'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek  polislerin yeni yılını kutladı. Çalışkan, ziyaret sırasında yanına gelip yardım isteyen bir evsize de 100 lira para verdi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Taksim ve İstiklal Caddesi\'nde görev yapan polisleri ziyaret için Taksim Meydanı\'na geldi. Çalışkan daha sonra korumalar eşliğinde İstiklal Caddesi\'nde görev yapan polisleri ziyaret etti.  Ziyaret sırasında Çalışkanın yanına yaklaşan İsminin Mursel Balık olduğu öğrenilen kişi,  Mustafa Çalışkan\'a dışarıda yaşadığını ve yardım istediğini söyledi. Çalışkan ise cebinden 100 lira çıkarıp Balık\'a verdi. İstiklal Caddesi boyunca polislerin yeni yılını kutlayan Çalışkan daha sonra Taksim Meydanı\'nda görev yapan polisleri ziyaret etti. 

Görüntü Dökümü:
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-Mustafa Çalışkan\'ın turistlerle konuşması
-Çalışkan\'ın polislerin yeni yılını kutlaması
-Yardım isteyen kişiye 100 lira vermesi
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