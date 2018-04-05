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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine Şehitler Panosu asıldı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul’da 1962 yılından günümüze kadar şehit olan polisleri unutmayarak şehitler panosu hazırladı

05 Nisan 2018 20:22

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul’da 1962 yılından günümüze kadar şehit olan polisleri unutmayarak şehitler panosu hazırladı. İstanbul haritası şeklinde yapılan panoda şehit düşen 410 polisin isimleri ve şehit oldukları tarihlerinin bulunduğu görüldü. Hazırlanan 3  boyutlu pano Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusuna konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli mimar olan bir polis tarafından hazırlanan projede, şehitlerin isimlerinin üst kısmında iki satır halinde ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ yazısı bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

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