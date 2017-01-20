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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP binasına saldırı!

Saldırılarda yaralanan olmadığı belirtildi

Solda emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıdan, sağda AKP binasına yapılan saldırıdan

20 Ocak 2017 23:16

İstanbul’da dün akşam, lav silahlarıyla iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. İlk roket Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgulandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atıldı. 1.5 saat sonra ikinci saldırının hedefi ise AKP İl Başkanlığı binası oldu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine dün akşam saat 20.00 sıralarında 2 kişi tarafından lavlı saldırı düzenlendi. Ateşlenen roket, Emniyet’in bahçe duvarına isabet etti. Saldırıda binanın camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Emniyet’in arka sokağından yapıldığı belirlenen saldırı sonrası teröristlerin yakalanması için İstanbul polisi alarm durumuna geçti. İki kişi oldukları belirlenen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

 

Katliamcı da o bloktaydı

 

Hedef alınan C Blok’ta Emniyet’in en kritik şubelerinden İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri bulunuyor. Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov ile birlikte 50 DEAŞ’lı terörist bu bloktaki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor. Ayrıca, önceki gün aralarında canlı bomba olduğu yönünde istihbarat alınan 1 kişinin de bulunduğu 7 DHKP-C’li aynı yerde sorgulanmaya başlanmıştı.

 

İkinci lav silahı AKP binasına

 

 

Yaklaşık 1.5 saat sonra Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelikte LAW’lı saldırı düzenlendi. Binanın yakınındaki parktan ateşlenen roket, 3’üncü kat penceresinden girerek duvara saplandı. Patlamayan roketi uzman ekip etkisiz hale getirdi. Saldırılar Meclis’te kınandı.

 

Başbakan Yıldırım: Sol bir örgüt yaptı

 

Başbakan Binali Yıldırım, saldırıları sol bir terör örgütünün yaptığının değerlendirildiğini söyledi. Basın mensuplarının, sorusunu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “Sol terör örgütü tahmin ediliyor ama DHKP-C mi, MLKP mi belli değildir. Kim yaparsa yapsın alçağın tekidir” dedi.


 

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