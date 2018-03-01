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İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar  

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan bir şüpheli kaçmaya çalıştı

01 Mart 2018 19:09

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Vatan Caddesi\'nde bulunan yerleşkesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde gözaltında bulunan bir şüpheli kaçmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan polisler havaya ateş açtı.
Edinilen bilgiye bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Emre Ç. saat 15.20 sıralarında sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanında bulunan polislerden kurtularak kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin durması için peş peşe havaya ateş açtı. Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından polis ekipleri, Emre Ç.\'yi yaklaşık 100 metre ileride yakaladı. Silah seslerini duyan çok sayıda polis, emniyetin girişlerini toplandı. 
 

(FOTOĞRAFLI)

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