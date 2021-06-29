İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesi sonrası yapılan yeni operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken aralarından avukat Ayhan S.'nin de yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, "31.08.2017 günü Çekmeköy ilçesinde C.Ç. isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı (4) şahsın tutuklanması ile tamamlanan “Cinayet” konusu ile ilgili Sedat PEKER suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşılmış ve soruşturma dosyası ile ilgili tekrar inceleme başlatılmış, yapılan inceleme neticesinde cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine tespiti yapılan (13) hedef şahsın yakalanmasına yönelik; 29.06.2021 günü İstanbul merkezli (4) ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Avukat A.S. isimli şahsın da bulunduğu (10) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet kılıç, 149 adet fişek toplam değeri 915.000 ₺ olan 12 adet çek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı. (DHA)