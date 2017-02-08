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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tekrar gözaltına alındı

Savcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

08 Şubat 2017 20:05

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılıp serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C hakkında bugün yapılan itirazın ardından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ö. C. tekrar gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi.

Savcı Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkeme, Ö.C'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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