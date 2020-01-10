İstanbul Ekonomi Araştırma: Yüzde 58, Libya’ya asker gönderilmesini istemiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın hazırladığı Türkiye Raporu’nda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtı'na yüzde 75 oranında destek verildiği fakat Libya'ya asker gönderilmesine destek oranının yüzde 58 olduğu ortaya çıktı. Ankete katılanların çoğunluğu Türkiye’nin Libya’da arabulucu olmasını istedi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre, Türkiye’nin 12 ilinde gerçekleştirilen araştırma, toplam 1537 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 58’i Libya’ya asker gönderilmesini istemezken Yüzde 34, “Evet gönderilsin” dedi. Yüzde 8 ise konuyla ilgili fikri olmadığını ifade etti.

AKP seçmeninin yüzde 30'u, CHP seçmeninin yüzde 78'i, HDP seçmeninin yüzde 91'i, İyi Parti seçmeninin yüzde 88'i "Türkiye, Libya'ya asker göndermesin" derken MHP seçmeninde de bu oran yüzde 58 olarak çıktı.

"Davutoğlu, Çavuşoğlu'ndan daha başarılı görüldü"

Ankette sorulan bir başka soru ise son 20 yılda en başarılı bulunan Dışişleri Bakanı ile ilgili oldu. Sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 11.2’si Türkiye'nin Suriye kararında etkili olan eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu işaret ederken, şu anki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun oyu yüzde 6.5’de kalıyor.