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İstanbul Ekonomi Araştırma: Halkın yüzde 60'ı, 100 bin imzayla adaylıktan habersiz

Akşener, 100 bin imzayla aday olacağını duyurmuştu

29 Nisan 2018 15:38

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı ankete göre toplumun yüzde 60’ı, 24 Haziran’daki seçimlerde partilerden bağımsız kişilerin, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olabileceğinden haberdar değil.

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı son anketin verisini, Can Selcuki kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Selcuki paylaşımında şu ifadeyi kullandı: 

“Toplumun yüzde 60’ı şu ana kadar olandan farklı bir seçim olacağından haberdar değil. Bu koşullar altında siyasi ittifaklar ne kadar anlaşılacak ve oy verme biçimini nasıl etkileyecek göreceğiz.”

Yapılan ankette katılımcılara “Cumhurbaşkanı seçimlerinde partilerden bağımsız kişilerin 100 bin imza toplayarak aday olabileceğini biliyor musunuz” diye soruldu. Katılımcılardan yüzde 59,95’i ‘hayır’ yanıtı vererek bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Toplumun yüzde 38,45’iyse 100 bin imza ile bağımsızların aday olabileceğini bildiğini söyledi.

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İstanbul Ekonomi Araştırmacumhurbaşkanlığı seçimi100 bin imzaMeral Akşenerİyi Parti

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