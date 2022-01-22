İstanbul Ekonomi Araştırma: Cumhur İttifakı sandıkta çoğunluğu bulamıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın ocak ayı Türkiye Raporu’na göre, ülkenin genel gidişatı ile ilgili hisleri sorulan yurttaşların yarısı “endişeli” olduğunu söyledi. “Gençlerin yarısından fazlası ülkenin genel gidişatından endişeli” değerlendirmesinin yapıldığı raporda ayrıca “en güvenilmeyen kamu kurumlarının” Merkez Bankası ve TÜİK olduğu kaydedildi. Raporun siyaset başlığı altında ise Cumhur İttifakı’nın yüzde 50+1’i aşamadığı ortaya konuldu.

İstanbul Ekonomi Araştırma, siyasetten ekonomiye ülkedeki gelişmeleri değerlendirdiği ocak ayı Türkiye Raporu’nu yayımladı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, raporda yurttaşların kamu kurumlarına olan güvenleri ölçüldü. Bu ay ilk kez TÜİK’in de ölçüldüğü aktarılan raporda, TÜİK’in, Başkanı Sait Erdal Dinçer’in “Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” açıklamasına karşın, “en güvenilmeyen ikinci kurum” olduğu belirtildi. Enflasyon oranlarıyla ilgili kuruma eleştiriler getirildiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuruma yapmak istediği ziyaretin engellendiği anımsatılan raporda, “Bu ayki anketimizde katılımcılarımıza ilk defa TÜİK’e güvenip güvenmediklerini sorduk ve bu kuruma güvenenlerin oranı sadece yüzde 31 çıktı” bilgisi paylaşıldı.

“En güvenilmeyen kurum Merkez Bankası; TÜİK’ güven ise yüzde 31”

En az güvenilen kurumun ise, “bağımsızlık” konusunda tartışmalarla ve “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla gündeme gelen Merkez Bankası olduğu kaydedilen raporda, “Merkez Bankası en az güven duyulan kurum, ancak bu kuruma güven duyanların oranı da 3 puan yükseldi. Aralık ayındaki faiz düşürme kararının ardından dolar kurunda gözlenen ani yükselişin kur korumalı mevduat duyurusu ve müdahaleler ile kontrol altına alınması, bu kuruma ve diğer kurumlara güvende gözlemlenen sınırlı iyileşmenin arkasındaki neden olabilir” ifadelerine yer verildi.

Cumhur İttifakı yüzde 50+1 çoğunluğunu sağlayamıyor

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” anketinin sonucunda kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin yüzde 32, CHP’nin yüzde 25, İYİ Parti’nin yüzde 15, HDP’nin yüzde 9 ve MHP’nin yüzde 8.5 oy aldığı aktarıldı. Böylece Cumhur İttifakı’nın yüzde 50+1 çoğunluğunu sağlayamadığı görüldü.

“Erdoğan’a rakip olduğu durumda en düşük oy oranına Kemal Kılıçdaroğlu, en yüksek oy oranına ise Mansur Yavaş ulaşıyor”

Erdoğan’ın oy oranı, “bu pazar seçim yapılsa yüzde 37,5 - 40 arasında” olduğu aktarılan raporda, “Erdoğan’ın muhtemel rakiplerinin oy oranları ise daha geniş bir aralıkta değişiyor. Erdoğan’a rakip oldukları durumda, en düşük oy oranına Kemal Kılıçdaroğlu, en yüksek oy oranına ise Mansur Yavaş ulaşıyor” değerlendirmesi yapıldı.