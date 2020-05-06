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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu’ndan maske açıklaması

Sarıalioğlu, maskelerin fiyatı ve nerede satılacağına ilişkin kararın bugün çıkmasını beklediklerini söyledi

06 Mayıs 2020 14:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Ancak İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu maske ücreti ve satış yerleri konusundaki iddiaların kulis bilgisi olduğunu açıkladı. Sarıalioğlu maskelerin 1 TL'ye satılmasının zor olduğunu belirterek maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığını söyledi. Sarıalioğlu kararın bugün çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında maske satılmasına izin verilmesine yönelik genelge düzenleneceğini söylemişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Maskelerin üst limit olarak 1 liraya satılacağı ve eczanelerle birlikte marketlerden de temin edilebileceği yönünde iddialar yer aldı.

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu iddialara son noktayı koydu. Sarıalioğlu çıkan haberlerin yorum olduğunu söyleyerek, “Şu an resmi hiçbir bilgi yok. Maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün bir toplantı yapıldı ama karar çıkmadı. Kararın bugün açıklanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Maskelerin 1 liraya satılmasının maddi açıdan çok zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, “Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıalioğlu, “Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz” dedi.

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