İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Grip ve zatürre aşılarının dağıtımı ekim ayında yapılacak

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, Koroavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı grip ve zatürre aşılarının dağıtımının ekim ayında yapılmasının beklendiğini kaydetti. Sarıalioğlu, "Bizim hesaplarımıza göre 20-25 milyon aralığında risk grubu vatandaşımız var. Durum böyle olunca vatandaşlar eczanelerimize gelip isimlerini yazdırıyorlar. 'Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin' diyorlar" dedi.

İstanbul Eczacı Odası seçimsiz olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Koronavirüs süreci ve eczanelerde alınan tedbirler konuşuldu. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, vaka sayılarının artmasıyla eczanelerdeki tedbirlerin artırıldığını belirtti. Uzmanların grip ve zatürre aşılarına yönelik açıklamaları dolayısıyla eczanelerde her iki aşı grubuna talebin arttığına dikkat çeken Sarıalioğlu, aşıların dağıtımının Ekim ayında yapılmasını beklediklerini söyledi.

"Bilim insanları, aşıları öneriyor"

Grip ve zatürre aşılarının özellikle risk grubu için önemli olduğunu ifade eden İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Grip ve zatürre aşılarını bilim insanları öneriyor. Bizler de öneriyoruz. Bunu risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza, vücut dirençlerinin korunabilmesi için zatürre ve grip aşısı yaptırın diyoruz. Zatürre aşısında olay biraz daha farklı. Devletin elinde şu an yeterli miktarda aşı var. Geçen yıl 1 milyon 300 bin doz civarında aşı yapılmıştı. Aynı miktarda bir aşı gelecek. Bunun artırılmasına yönelik çalışmalar var ama nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Bizim hesaplarımıza göre 20-25 milyon aralığında risk grubu vatandaşımız var. Durum böyle olunca vatandaşlar eczanelerimize gelip isimlerini yazdırıyorlar. 'Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin' diyorlar" dedi

Sarıalioğlu, "Bu anlamda bakanlığın bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz. Umarım sağlıklı ve doğru bir çalışma olur. İhtiyaç sahiplerinin tamamına grip aşısını verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Vaka sayısındaki artış mart ayındaki tedbirlere dönmemize neden oldu"

Vaka sayılarının artması nedeniyle eczanelerde tedbirler artırıldı. "Biz mart ayı başından itibaren bütün tedbirlerimizi almaya başlamıştık" diyen Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Yaz aylarında bir gevşeme oldu belki ama son bir aydır yeniden vaka sayılarındaki artışların başlaması aynı mart ayındaki tedbirlere geri dönmemize sebep oldu. Şu an tüm eczanelerimizde yeniden sosyal mesafe kurallarını uygulamaya başladık. Hastalarımızı mümkün olduğu kadar az sayıda eczanelerimize alıyoruz. Kısa sürede alışverişlerini tamamlıyoruz. Bekleme koltuklarını kaldırdık. Hastalarımızla sohbet etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meslektaşlarımız arasında 11 kaybımız var"

Eczacılar arasında Koronavirüs vaka sayısının arttığına dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Şu ana kadar meslektaşlarımız arasında 11 kaybımız var. 3 teknisyenimiz de vefat etti. Son iki aydır vaka sayılarımız azalmıştı. Ancak son 15-20 gündür maalesef meslektaşlarımız arasında Koronavirüs pozitif teşhisi alan meslektaşlarımızın haberleri gelmeye başladı. Yeniden pozitif teşhislerde artışı görmeye başladık. Bizim endişemiz önümüzdeki ay başından itibaren belki bugün İstanbul'da olmayıp memleketinde tatilde olan vatandaşların da dönmesiyle yeniden vaka sayılarında artışın olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.















