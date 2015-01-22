İstanbul ‘dur-kalk’ta dünya ikincisi

İstanbul trafiği, Global Dur-Kalk Endeksi'nin 2014 yılı sonuçlarına göre 32 bin 520 adet dur-kalk ortalamasıyla dünya ikincisi oldu.

Castrol ile TomTom işbirliğiyle düzenlenen Global Dur-Kalk Endeksi’nin yeni sonuçlarına göre 2013 yılında sürücü başına yıllık 31 bin adeti aşan dur-kalk ortalamasıyla endeks kapsamında dünya genelinde zirvede yer alan İstanbul, 2014 yılında ise 2. sırada yer aldı.

İstanbul ikinci sıraya geriledi

zaman.com.tr’de yer alan habere göre, bir önceki araştırmada 5. sırada yer alan Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın 2014 yılında zirveye yerleştiği endeks sonuçlarında İstanbul’un 2. sıraya gerilemesine rağmen sürücü başına yıllık dur-kalk ortalamasının 1320 kez daha artarak 32 bin 520 adete ulaşması ayrıca dikkat çekiyor. 2014 yılında 36 ülke 78 şehirde gerçekleştirilen Castrol Magnatec Dur-Kalk Endeksi sonuçlarına göre Cakarta (Endonezya) ve İstanbul’u sırasıyla Meksiko City (Meksika), Surabaya (Endonezya) ve Saint Petersburg (Rusya) takip ediyor.

Cakarta 1. sıraya yerleşti

İstanbul’da sürücülerin bir önceki yıla göre 1.320 kez daha fazla dur-kalk yaptığı dikkat çekerken, Castrol Magnatec Dur-Kalk Endeksinin daha önce 5. sırasında yer alan Cakarta’nın 33 bin 240 adetlik ortalama ile zirveye yerleşmesi ayrıca ön plana çıkıyor. Dünya çapında büyük metropolleri içeren araştırmanın sonuçlarına göre tüm dünyada özellikle kış mevsimindeki ve yağışlı zamanlardaki dur-kalk ortalamasının arttığına dikkat çekilirken, işe gidiş-geliş saatlerinde ise dur-kalk ortalamasının dünya genelinde % 49 arttığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre normal bir sürücünün yılda 18 bin adete kadar dur-kalk yapabileceği de belirtiliyor.

2014 şehir yıllık ortalama dur-kalk sayısının ilk 10’u:

1. Cakarta – Endonezya 33,240

2. İstanbul - Türkiye 32,520

3. Meksiko City - Meksika 30,840

4. Surabaya - Endonezya 29,880

5. St. Petersburg - Rusya 29,040

6. Moskova - Rusya 28,680

7. Roma - İtalya 28,680

8. Bangkok - Tayland 27,480

9. Guadalajara - Meksika 24,840

10. Buenos Aires - Arjantin 23,760