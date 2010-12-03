-İSTANBUL DÜNYANIN EN DİNAMİK ŞEHRİ NEW YORK (A.A) - 03.12.2010 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsüne göre, 2008'teki ekonomik krizinin ardından ekonomik büyümede, İstanbul'un dünyanın en dinamik kentleri sıralamasında birinci olduğunu yazdı. Gazetenin, Washington merkezli Brookings Enstitüsü tarafından yayınlanan "Küresel Büyükşehir İzleme" Raporunda, Türkiye'nin mali ve kültürel başkenti İstanbul'un, Çin'in önemli finans merkezleri "Şenzen, Şangay, Guangzhou ve Pekin" kentlerini geride bırakarak 2008'deki ekonomik krizin ardından 2009-2010 yılları arasında ekonomik büyümede gösterdiği performansla ilk sırada yeraldığını bildirdi. Brookings Enstitüsü'nün raporunda, İstanbul'un ekonomisinin 2009-2010 yılları arasında kişi başına yüzde 5,5 büyüdüğü ve istihdam oranının da son derece büyük bir artışla yüzde 7,3 oranında yükseldiği kaydedildi. Raporda, Türkiye'nin bankacılık sektörünün, küresel ekonomik krizin ardından riskli pazarlardan kaçan küresel sermaye için ''güvenli barınak'' haline geldiği ve İstanbul'un giderek çeşitlenen ticaret ortaklarıyla birlikte ekonomik krizden güçlü şekilde çıktığı vurgulandı. Wall Street Journal haberinde İstanbul'un başarısına yer verirken, İstanbul'un Türkiye'nin ekonomik toparlamasında büyükşehir olarak başı çektiğini belirtti. Rapora göre 2008'deki krizin ardından en iyi toparlanan ve en çok ekonomik büyüme gösteren ilk 10 kent şu şekilde sıralandı: 1-İstanbul 2-Şenzen 3-Lima 4-Singapur 5-Santiago 6-Şangay 7-Guangzhou 8-Pekin 9-Manila 10-Rio de Janeiro Raporda dünyanın 150 büyük kenti arasında ABD'nin finans kenti New York 77. sırada, başkent Washington ise 37. sırada yeraldı.