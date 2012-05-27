İstanbul dünya kongre şehirleri içinde ilk 10'da yer aldı

İstanbul, 2011'de kongre sayısını 113'e çıkartarak, dünya sıralamasında ilk 10'daki yerini korudu.

İstanbul'u dünyanın sayılı kongre ve toplantı merkezlerinden biri haline getirmek misyonuyla çalışan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) girişimleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İstanbul, kongre sayısında dünya sıralamasında ilk 10'daki yerini korudu.

Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği'nin (ICCA) yayınladığı 2010 yılı uluslararası kongre istatistiklerinde 109 kongre ile dünyada 7'nci sırada yer alırken, 2011 yılı istatistiklerinde 113 kongre sayısına ulaşan İstanbul, dünya 9'uncusu oldu.

İstanbul 2000'li yılların başında bu listede 20 kongre ile 40'ıncı sırada yer alıyordu. İstanbul, geçen 11 yılda kongre sayısını rekor bir artışla 113'e çıkarttı ve ilk 10'a girmeyi başardı.

İTO ve ICVB Başkanı Murat Yalçıntaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu başarıda Türkiye'nin gelişiminin yanı sıra ICVB'nin sektörle entegre çalışmalarının etkili olduğunu kaydetti.

Yalçıntaş, ''Dünyada artık şehirlerin rekabeti söz konusu. Bu sebeple İstanbul'un ilk 10'daki yerini koruması çok önemli. Ama bundan sonra daha çok çalışmak zorundayız. Gelecek yıllarda İstanbul'un daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.



Antalya ilk 100'de



Bu arada verilen bilgilere göre, dünya kongre şehirleri sıralamasında Antalya da 23 kongre ile 92. sırada yer alırken, Ankara 7 kongre ile 273. oldu. Ülke sıralamasında ise Türkiye 159 kongre ile Dünya 23'üncüsü oldu.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), 1997 yılında özel ve kamu sektörü desteği ile Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) bünyesinde kuruldu. TUGEV'in Mütevelli Heyet Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yürütüyor. TUGEV Yönetim Kurulu ve ICVB Başkanlığı görevlerinde ise İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş bulunuyor.