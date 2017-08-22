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İstanbul doluya hazırlanıyor; oto galericilerden poşetli, naylonlu önlem

İstanbul'da bugün şiddetli yağmur bekleniyor

22 Ağustos 2017 12:55

Meteorloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy’de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı.

Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

Galerici Alper Uzun "Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi. Erdoğan Sönmez ise "Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Galericiler haricinde, vatandaş da doluya karşı önlemini böyle aldı:

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