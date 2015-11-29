İstanbul-Diyarbakır uçağı için 5 saat 35 dakika rötar!

Tahir Elçi'nin cenaze töreni Diyarbakır'da yarın 11.00'de yapılacak. İstanbul- Diyarbakır 22.25 uçağı için gerekçe gösterilmeksizin 5 saat 35 dakika rötar açıklandı; daha sonra gerekçe "operasyonel sebepler" olarak açıklandı.

Bianet’in haberine göre, Bugün saat 11.00'de Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalar sırasında zarar görmesi nedeniyle yaptığı basın açıklaması sırasında öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi, yarın toprağa verilecek.

Türkiye'nin birçok kentinden cenaze töreni için yola çıkanlar var. İstanbul'dan 22.45'de kalkacak Türk Hava Yolları seferi hiç bir gerekçe gösterilmeden 5 saat 35 dakika gecikmeli kalkacak.

Diyarbakır'a gidecek yolcular kendilerine hava muhalefeti, teknik aksaklık gibi bir gerekçe gösterilmediğini bildiriyor.

"Operasyonel sebepler"

THY'den bir görevli rötar nedenini açıklanmadığını ancak "hava koşulları ya da Diyarbakır'da sabah yaşanan olaylar" olabileceğini söyledi. Gecikme nedeninin normalde açıklanması gerektiğini belirten görevli daha sonra gelen bir not olduğunu ve gecikme nedeninin kendilerine "operasyonel sebepler" olarak bildirildiğini sözlerine ekledi.