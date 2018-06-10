İstanbul dışına çıkma yasağı olan İhsan Eliaçık, vatandaşlarla sınırda buluştu: Tutuklanırım, biliyorsunuz

"Anti - kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı - yazar İhsan Eliaçık, Kocaelili vatandaşlarla il sınırında buluştu. Geçen aylarda hakkında İstanbul dışına çıkma yasağı verilen Eliaçık, "Ayağımı tabelanın ötesine geçirirsem tutuklanacağım" ifadesini kullandı.

Eliaçık'ın sınır buluşması Kemal Sunal ve Metin Akpınar'ın rol aldığı Propaganda filmini akıllara getirdi.

Mezapotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yazdığı yazılar ve attığı tweetler nedeniyle 'Örgüt propagandası yapmak' iddiası ile hakkında dava açılan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık 'a İstanbul sınırları dışına çıkma yasağı verilmişti. Eliaçık İstanbul-Kocaeli il sınırında Kocaeli milletvekili adayları ve halk ile yeryüzü sofrasında buluştu.

'İftarın hangi ile göre açılacağı' esprilerinin yapılırken, iftardan sonra kısa bir konuşma yapan Eliaçık şunları söyledi:

"Kocaeli'de yeryüzü sofrasına davet eden arkadaşlara gidemediğim için sınırda buluşarak yeryüzü soframızı kurduk. Ramazan ayında İstanbul kazan ben kepçe her yere gittim bugün de işte tam sınırda yeryüzü sofrasındayım. 2015 yılının sonlarında şehirler bombalanıyordu, insanlar ölüyordu. Ben de bildiğimiz Hendek Savaşını anlattığım için olay başka yere aktarılarak ceza verildi. Silopi'de, Sur'da kazılan hendekleri dini açıdan meşrulaştırdığım varsayılarak beni cezalandırdılar. Orada yaşanan insan haklarına karşı tutumları da yazdığım için ikinci bir ceza aldım. İslam dinine göre 70 yaşındaki kadının cenazesinin sokakta kalması, bedenlerin çırılçıplak soyularak araba arkasında sürüklenmesi suçtur ve savaş hukukuna aykırıdır. Bunları dile getirdiğim için beni cezalandırdılar, yasaklar koydular. Bu gün sadece bana sınır uygulanmıyor, insanları, ülkeleri bölmüşler haritalara sınırlar çizmişler. Biz sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya istiyoruz. Sömürünün, savaşın kalkacağına inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz."

"Asıl hendeği AKP iktidarı açtı"

Eliaçık ardından konuşan Parti Meclis üyesi Asiye Koçak ise, "İhsan hocanın İstanbul’dan Kocaeli’ye geçiş yasağı sadece sınır meselesi değil. Bu iktidar kalplerde kalpler de hendek oluşturdu. Her bir yurttaşın bir yasağı var, 'Yoksulluğa, yolsuzluğa ve yasaklara karşı iktidara geldik' diyen iktidar herkese yasaklar koydu. En büyük hendek kazıcı AKP iktidarıdır" dedi.

"Propaganda filmini yeniden yaşıyoruz"

Kocaeli milletvekili adayı Kureyş Bilgiç ise "16 yıllık zulüm iktidarının sonuna geldik. 24 Haziran'da bu iktidardan kurtulacağımız çok açık. Emek sarf eden binlerce insan 25 Haziran günü yeni bir yaşama uyanacak. Bu muktediri sandığa gömecek tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İftar programı sonrası İstanbul il sınırı tabelası arkasında yer alan Eliaçık, "Burada herkesin hatırladığı propaganda filmini yaşıyoruz. Ayağımı tabelanı öte tarafına geçirirsem tutuklanacağım bundan daha komik ne olabilir. Yeryüzü sofraları sınır tanımaz. Bizi İstanbul sınırına hapsetmek istiyorlar. Ben sınırlara hapsedildim ama zindanlar milletvekilleri, belediye başkanları akademisyenler ve gazeteciler ile dolu. Türkiye’'de baskı, sınır ve zulme dayalı bir yönetim var. Yeryüzü soframız ile bu sınırları aşıyoruz. İnsanların beyinlerinden sınırlar kalkmalı ve insanlar kucaklaşmalı" dedi.