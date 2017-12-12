İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden down sendromlulara özel gösteri

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlulara “Fındıkkıran Balesi”ni sahneleyecek.

İDOB’un geçtiğimiz yıl görme engelli sanatseverlere ‘’sesli betimleme’’ ile yılbaşı armağanı olarak sunduğu Fındıkkıran Balesi, 23 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi\'nde down sendromlu izleyicileri konuk edecek.

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan neo klasik Fındıkkıran bale eserinin librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan’a, koreografi ve rejisi Uğur Seyrek’e ait. “Clara” rolünde İlke Kodal, “Fındıkkıran / Prens” rolünde Batur Büklü, “Drosselmeyer” rolünde M. Nuri Arkan, “Fare Kral” rolünde Egemen Kement ve diğer rollerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bale sanatçıları dans edecek.

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