İstanbul devleri ödüllerini aldı

İstanbul Sanayici ve İşadamı Dernekleri Federasyonu (İSİDEF) Genel Başkanı Mehmet Sandal, ''Finansal kriz, birçok sanayicimizin işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle oyunun dışında kalmasına sebep oldu'' dedi.

Sandal, Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Türkiye'nin İlk 500 Yıldızı İstanbul Devleri Ödül Töreni''nde yaptığı konuşmada, sanayiciler arası dayanışma ve paylaşmayı etkinleştirmeyi sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya ve Türkiye'deki global ekonomik krizin etkilerinin hala devam ettiğini belirten Sandal, ''Finansal kriz, birçok sanayicimizin işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle oyunun dışında kalmasına sebep oldu'' diye konuştu.

Sandal, krizin, bu tür zorlukları aşmada dayanışma ve paylaşmanın öneminin herkes tarafından anlaşılması sonucunu ortaya çıkardığını kaydederek, üretim yapmayan bir ekonominin ayakta kalamayacağı, ekonomisi güçlü olmayan ülkenin de itibarını ve bağımsızlığını koruyamayacağı gerçeğinin sanayicilere daha fazla sorumluluk yüklediğini aktardı.

Üretim yapmanın bu işlerin anahtar sözcüğü olduğunu vurgulayan Sandal, tüm katılımcılara gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti.

Törende daha sonra, İstanbul'dan Türkiye'deki ilk 500 firma arasına giren Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, Arçelik A.Ş, İpragaz A.Ş, Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş, Mercedes-Benz Türk A.Ş, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ülker Çikolata Sanayi A.Ş, Petrol Ofisi A.Ş, Doğuş Çay A.Ş, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin de aralarında bulunduğu firma temsilcilerine ödülleri verildi.