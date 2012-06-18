Profesör Görür İstanbul depremi için tarih verdi: 2016

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’da beklenen büyük depremin tekrarlama periyodunun 2016’da dolacağını söyledi.

Profesör Görür, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde düzenlenen konferansta tartışılacak bir açıklama yaptı. Görür, Marmara’da beklenen deprem için en kötü senaryonun 7,6 olduğunu söyledi ve şunları anlattı:

“1999 depremiyle birlikte Marmara’da 220 senede oluşması gereken stres 55 saniyede yüklendi. 1999 depremiyle Marmara’nın altındaki faylar zaten tetiklendi. Denizin altı deforme olmuş durumda. Kuzey Anadolu fay hattının en önemli özelliği depremleri doğudan batıya taşıması. Fay hattı boyunca her nerede deprem olmuşsa, bir sonraki deprem o bölgenin batısında meydana geldi. Bu zincir 20.yüzyılda hiç sekmeden sürdü. Depremin şimdiki hedefi İstanbul. 1939’da Erzincan’dan başlayan depremler Gölcük’e kadar geldi. Marmara Denizi’nde 1766 yılından bu yana büyük deprem olmadı. Burada büyük depremin tekrarlama periyodu 250 yılda bir. 250 yıllık zaman dilimi ise 2016 yılında doluyor.”

En kötü senaryo 7.6

“Olası Marmara depremi için en kötü senaryo 7.6. Böyle bir deprem, 1 milyon 800 bin ton patlayıcının aynı anda patlamasıyla çıkan enerjiye eşdeğer. Bu senaryo gerçekleşirse, Yer tabanında çatlaklar bile oluşur. İstanbul’daki binaların yüzde 60’ı deprem güvenli değil. Kentsel dönüşüm yasası herkesi ilgilendirmeli. Yasa vatandaşa dokunmuyorsa, kentsel dönüşümden başka anlam çıkar. Sadece gecekondu yıkıp yerine toplu konut yapmakla bu iş olmaz. Türkiye’nin büyük kısmı gecekondudan farksız.”