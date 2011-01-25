İstanbul Davos'a rakip oluyor

T24- İstanbul 14-15 Mart günlerinde ilk kez düzenlenecek olan Değişim Liderleri Zirvesi’yle Davos’a rakip oluyor. Değişim Liderleri Zirvesi ABD eski başkan yardımcısı Al Gore, Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan, Aart De Geus, Abdullah Badawi, Prof. Vito Tanzi, Stephen Kinzer gibi dünya politikasına yön veren isimleri bir araya getiriyor.

Zirve’nin açılış konuşmasını Başbakan Tayyip Erdoğan, kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yapacak.

İstanbul Üniversitesi ve Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı’nın birlikte gerçekleştireceği zirve 14-15 Mart tarihlerinde 36 ayrı ülkeden 3 bin katılımcıyla yapılacak. Zirve’de politikacılar, iş dünyasının küresel aktörleri ve akademisyenler iki gün boyunca “Gelecek öngörülerinde değişim” ana teması çerçevesinde konuşacaklar.

Değişim Liderleri Zirvesi’nin konukları arasında Kofi Annan, Al Gore, Aart De Geus, Abdullah Badawi, Kemal Derviş, Prof. Vito Tanzi, Prof. Paul Collier, Stephen Kinzer, Muhtar Kent gibi isimler yer alıyor.

Her yıl İstanbul World Political Forum / İstanbul Dünya Politik Forumu olarak sürdürülecek liderler zirvesi Davos’a ciddi bir alternatif olarak düşünülüyor.

Zirve’de neler konuşulacak?

Değişim Liderleri Zirvesi’nin ilk gününde kalkınmadan kültürel iletişime, Avrupa Birliğinden Metropollerin geleceğine, dünya piyasalarından çevre ve alternatif enerji kaynaklarına kadar küresel gündem de yer alan önemli konular masaya yatırılacak.

Zirvenin ikinci gününde ise; insanlığın geleceğinden medyanın değişim gücüne, ortak inançlardan ulusal parlamentolara, diplomasiden medeniyetler arası ilişkilere kadar pek çok küresel ve bölgesel gündem maddesi tartışılarak, sorunlara çözüm aranacak.