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İstanbul’dan kalkan uçak Antalya’ya 6 saatte inebildi

Antalya’da etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına hava ulaşımını da etkiledi

28 Kasım 2021 18:08

İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti dolayısıyla 6 saatte Antalya’ya varabildi. Havada vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanına iniş gerçekleştiremedi.

Defalarca inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi. Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi. Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. 

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini söyledi.

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