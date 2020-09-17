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İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri, İETT çatısı altında birleşiyor

17 Eylül 2020 22:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, şehirdeki tüm toplu taşıma otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT)'ye bağlandı. 

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